Pelletitehases oli väike põleng

Teisipäeval, 27. novembril kella 11 paiku hommikul teatati häirekeskusele tulekahjust Palukülas asuvas OÜ Hiiu Graanul pelletitehases. Päästjad tuvastasid põlengu pelletitehase veski ja filtrite blokis. Nende hinnangul tekkis tulekahju tõenäoliselt metalli sattumisest veskisse. Tulekahju likvideerimiseks kulus päästjatel alla poole tunni ja 2000 liitrit vett.

Ettevõtte juhatuse liige Rasmus Põial ütles, et põleng oli väiksemat sorti, ühes mootoris ja kõige suurem kahju oli see, et ära põlesid filtrid. “Eks see rohkem ehmatus oli – pole kunagi enne sellist asja olnud.” Sama päeva õhtuks saadi tehas jälle tööle.

