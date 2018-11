Pankade rahapesuskandaalide mõjud

Mõjutab ülihalvasti. Olukord, mis mul viimasel kuul on olnud, on nagu elu Ameerika mägedel.3. oktoobril annab Eesti Pank mingi küsimuse peale rahvusvahelisele uudisteagentuurile Bloomberg meie statistika. Küsiti, kui palju on Eestis välismakseid ja Eesti pank annab mingid numbrid. Tulemus – Bloomberg üllitab artikli, mille pealkiri on ei rohkem ega vähem, kui et Eestis pesti triljon dollarit. See on siis miljon miljonit või tuhat miljardit musta raha. Triljon dollarit raha. Kuna Danske ütles välja, et nemad pesid 200 miljardi eest, siis triljon miinus 200 miljardit ehk 800 miljardit süüd on niiöelda külakorras. Teeme matemaatika, millised pangad siin tegutsevad – Swedbank, SEB. Uudis tuleb välja kuskil kella kolme paiku Stockholmi aja järgi ja poole tunniga kaotab Swedbank oma aktsia väärtusest 6 protsenti, kahe päevaga 10 protsenti. 10 protsenti Swedbanga väärtusest on 2 miljardit eurot. Vuhh! Kadunud! Kui sa oled Swedbanga investor, aktsionär ja saanud kahju 2 miljardit eurot mingi totaka uudise peale, mille Eesti Pank ka ümber lükkas ja veel kord ümber lükkas, siis sa oled suhteliselt kuri. Ja sellel on viivitamatud tagajärjed. Me näeme seda läbi rahastamise, me näeme seda mingitpidi läbi investorsuhete. Kõik investorkohtumised, mis on Skandinaavia pankadel investoritega, kus sa peaks rääkima näiteks Rootsi kinnisvarast või millest iganes meie tulevasest ärist, läheb pool aega sellele, et kui palju Eestis raha pesti. Seda, et meil on kontrollid, et finantsinspektsioon on teinud ettekirjutusi, et panku on pandud kinni. Eesti oli finantsajaloos esimene, kus pank pandi kinni tänu rahapesule – see on nii keeruline, sa ei tee selgeks ja esimene küsimus on: kui palju teie pesite? Selles mõttes on tagajärjed, et finantseerimine on läinud kallimaks, investorid tunnevad meie maailmanurga vastu vähem huvi ja vähem konkurentsi panganduses on päeva lõpuks halb ettevõtjatele. Me väga tõsiselt tegeleme sellega ja ma olen kahe viimase aasta jooksul saanud väga palju kriitikat selle eest, et miks te nii palju küsimusi küsite inimeste käest. Sellepärast, et reeglid on sellised ja küsime edasi.