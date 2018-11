Osavallavanematel tööd palju

Hiiumaa osavaldade süsteem on pälvinud nii kriitikat kui heakskiitu. Leidub neid, kes ütlevad, et näe, hiidlased tegid riigijuhtidele ära ja sisuliselt ei muutunud siin peale haldusreformi midagi. Samas on ka neid, kes võrdlevad hiidlasi saarlastega, kus valda juhib üks mees ja mingitest osavallavanematest pole juttugi. Kas hiidlased ei saa siis oma tööga hakkama, et nii mitut osavallavanemat ja vallavanema abi vaja on, on tõstatatud küsimus.

Viiel Hiiumaa osavallavanemal täitub peagi aasta uues ametis ja tööd jagub kõigil piisavalt. Emmaste osavallavanema Hergo Tasuja hinnangul on osavaldade süsteem ennast õigustanud ja ta leiab, et neid on Hiiumaal vaja. Ka Kärdla osavalla­vanem Lauri Preimann ütles, et osavaldade loomine oli igal juhul mõistlik samm. Osavalla­vanemate sõnul toovad piirkondlikud esindatused KOV teenused kodanikele lähemale ja tagavad operatiivsuse ning vähendavad bürokraatiat erinevate küsimuste-probleemide lahendamisel.

Kõrgessaare osavallavanema Üllar Laidi sõnul on tema telefoninumber vallakodanikele avalik ja helistajaid iga päev. Laidilt uuritakse valla tööasju, aga oluliselt rohkem helistatakse n-ö inimlikemates ja maisemates küsimustes.

See, et osavallavanematel tööd palju, paistab juba ka välja. Näiteks Emmaste osavallast tuleb pea iga nädal teateid, mis jälle korda saadetud ja vallakodanikel jagub Tasujale vaid kiidusõnu. Hea näide osavaldade koostööst on kuu alguses remonditud Vanajõe oru tee, mis on sealsetele elanikele mureks olnud juba aastakümneid. Tee remont ei nõudnud suurt investeeringut, pigem oli varem probleemiks see, et tee ületas valdade piiri ja ei jõutud kokkuleppele, kes siis ikkagi remontima ja maksma peab.

Uus haldussüsteem tõi vallajuhtide ja ametnike seas suures ulatuses inimeste vahetuse, millest on Kõrgessaare osavallavanemal kahju. “Inimeste vahetus toimus nii suures ulatuses, et see lõi korraks nagu rivist välja,” ütles Laid.

Eks uue olukorraga ja inimestega kohanemine võtab aega. Osavallavanemad on avatud vallakodanikega suhtlema ja ärge peljake nendega mure või küsimuste korral ühendust võtta.

