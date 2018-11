Osavallavanemal tööd jätkub

HARDA ROOSNA

Jaanuaris saab Kõrges­saare osavallavanema ametis aasta täis Üllar Laidil, kelle hinnangul on sellist ametikohta vähemalt sealkandis väga vaja.Erasektorist avalikku sektorisse tulnud Laid ütleb, et nüüdseks on selge – enam-vähem niisugune töö, nagu ta arvas, teda ees ootaski.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna HARDA ROOSNA

Erasektorist avalikku sektorisse tulnud Laid ütleb, et nüüdseks on selge – enam-vähem niisugune töö, nagu ta arvas, teda ees ootaski. Jaanuaris saab Kõrges­saare osavallavanema ametis aasta täis Üllar Laidil, kelle hinnangul on sellist ametikohta vähemalt sealkandis väga vaja.Erasektorist avalikku sektorisse tulnud Laid ütleb, et nüüdseks on selge – enam-vähem niisugune töö, nagu ta arvas, teda ees ootaski.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Osavallavanem, Üllar Laid