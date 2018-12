Osavalla­vanema kõige sagedasemad tööülesanded

Milleks on vaja osavalda ja millised on osavalla­vanema kolm kõige sagedasemat tööülesannet, mida täita tuleb?

Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg: Jah, osavalda on vaja – osavallad on end tõestanud ja Hiiumaal on sellega haldusreformi üleminekuperiood lõppemas valutult ja suuremate tagasilöökideta. Peegeldusena paljudest teistest uutest suurtest valdadest, kus ühinemisstress ja -pingutus hakkavad üle minema ja tsiteerides “hapu tunne ja keeruline asjaajamine hakkab ääremaale kohale jõudma”.

Kolm olulisemat tööülesannet on töö valitsuse liikmena ehk ülehiiumaaliste otsuste ja lahenduste leidmine, alates ühisest elukorraldusest, à la vallavara või sotsiaaltoetuste vms korrad, lõpetades tavade ühtlustamisega. Teiseks kohaliku taseme haldusküsimused – hanked, üksikküsimuste otsustamised jms. Kolmandaks kohaliku taseme arendus­küsimused nagu järgmise aasta objektide ettevalmistamine ja Käinas Tuuletorni arenduse koordineerimine.

Sildid: Omar Jõpiselg, osavalla­vanem, tööülesanne