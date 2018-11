Martin Paasoja jätkab resultatiivselt

erakogu

Martin Paasoja ja Ateena Psychiko alistasid Kreeka esiliigas 70:63 Karditsase.Psychiko jäi avaveerandil 9:16 kaotusseisu, kuid sealt edasi oli mäng nende kontrolli all.Martin Paasoja viibis väljakul 35 minutit ning viskas selle ajaga 19 punkti. Seal­hulgas vabaviskeid kahest kaks, kaheseid üheksast seitse, kolmeseid kuuest ühe.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.