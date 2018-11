Madis Kallas SDE esinumber

Meie Maa

Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski ütles, et ehkki ametlik otsus tuleb alles kuu aja jooksul, on kokku lepitud, et riigikogu valimistel veab erakonna valimisnimekirja Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa valimisringkonnas Saaremaa vallavanem Madis Kallas (pildil).“Eks me loomulikult tahaksime, et ka kohalike sotsiaaldemokraatide hulgast inimesi nõu ja jõuga appi tuleks,” ütles esmaspäeval Hiiumaal käinud Ossinovski Hiiu Lehele. Ta lisas, et kindlasti tahetakse valimisnimekirjas näha Hiiumaa vallavanemat Reili Randa, kes Ossinovski hinnangul oma nimega valimisnimekirja tugevdaks.Reili Rand ütles, et on selle peale väga palju mõelnud, aga otsust ei ole veel teinud. Teema tuleb uuesti päevakorda, kui 12. novembril on SDE Hiiumaa piirkonna üldkoosolek ja selleks ajaks tahab ta otsuseni jõuda. “Olen endale võtnud aega, et rahulikult mõelda,” sõnas Rand.Ta tõdes, et Hiiumaa vajaks riigikogu liiget ega eitanud, et ta oleks tugev kandidaat. “Samas kõhklusi on omajagu just selles, et mil viisil saaksin olla Hiiumaa jaoks kõige kasulikum,” selgitas ta, miks lõplik otsus veel tegemata.Variandi kohta, koguda erakonnale hääli ja jätkata ikkagi vallavanemana, ütles, et see talle ei sobi: “Kui kandideerida, siis tuleb kandideerida päriselt ja olla valmis ka selleks, et kui hiidlased usaldavad, et ma võiksin minna riigikogusse, siis on ebaõige neid alt vedada,” märkis Rand, et Hiiumaalt valituks osutumine tähendaks hiidlaste väga suurt usaldust.