Loodus loomapidajaid silo- ja heinasaagiga ei hellitanud

Annaliisa Post

Hiiumaa loomapidajatel on vajalik talvesööda kogus enam-vähem varutud, ent teistega jagamiseks ei heina ega silo ei jätku.Viiri lüpsifarmi peremees Olavi Ellermäe rääkis, et tema tänavuse saagiga rahule ei jää ning ka maisikasvatuses tabas teda ebaõnn. Maisi jaoks on esimesed 40 päeva tema sõnul väga tähtsad, kuid pärast külvi algas põud. Ellermäe rääkis, et külvas maisi paari­päevaste vahedega. “Järjest oli näha, mis päeval oli külvatud; esimesed külvid tulid hästi välja, ei kurda, aga järjest viletsamaks läks,” rääkis ta. Nii ei saanud ta 25 hektarilt üldse saaki.Ellermäe ütles, et teeb praegu rullsilo juurde, et talvised varud suuremad oleksid, kuid müügiks sööta üle ei jää.

Autor: Kaasautor Annaliisa Post

Hiiumaa loomapidajatel on vajalik talvesööda kogus enam-vähem varutud, ent teistega jagamiseks ei heina ega silo ei jätku.Viiri lüpsifarmi peremees Olavi Ellermäe rääkis, et tema tänavuse saagiga rahule ei jää ning ka maisikasvatuses tabas teda ebaõnn. Maisi jaoks on esimesed 40 päeva tema sõnul väga tähtsad, kuid pärast külvi algas põud. Ellermäe rääkis, et külvas maisi paari­päevaste vahedega. "Järjest oli näha, mis päeval oli külvatud; esimesed külvid tulid hästi välja, ei kurda, aga järjest viletsamaks läks," rääkis ta. Nii ei saanud ta 25 hektarilt üldse saaki.Ellermäe ütles, et teeb praegu rullsilo juurde, et talvised varud suuremad oleksid, kuid müügiks sööta üle ei jää.

Sildid: loomasööt, maisikasvatus, Põllumajandus