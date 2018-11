Lastekaitse ühing sai PPA tunnustuse

Novembril algul jagas Lääne prefekt Kaido Kõplas Pärnus politsei ja piirivalve aastapäeva puhul tunnustusi ja tänukirju. Tänukirja sai ka MTÜ Hiiumaa lastekaitse ühing silmapaistvate teenete eest Lääne prefektuuri ees.Viimati pälvisime üleeestilise tunnustuse 2016. aastal Lastekaitse liidu poolt, eelmised tunnustused enne seda tulid 2014. ja 2012. aastal.Olen üheksa aastat Hiiumaa lastekaitse ühingu esinaine ja väga uhke meie liikmete üle. Meie ühingus on inimesed erinevatel põhjustel. Kellel aitab liikmeks olemine paremini oma igapäevatööd teha ja tuua lisaväärtust projektide kirjutamise näol, kes soovib panustada kogukonnatöösse ning toetada seeläbi laste ja perede heaolu saarel jne. Liikmeteks on suures osas naised. On olnud ka üksikuid mehi, aga millegipärast mehed meie valdkonnas kuigi kaua vastu ei pea ja sellest on väga kahju. Meie liikmete soov on panustada kogukonna heaks ja olemasolevale juurde luua lisaväärtust. Teeme seda oma vabast ajast, tahtest ja tasuta.Tõhus koostöö politseiga on toimunud umbes sama kaua ehk üheksa aastat. Oleme koostöös politsei- ja piirivalve­ametiga ellu kutsunud veeohutusalase koolituse Hiiumaa kõikide koolide 7. klasside õpilastele. Eelnevalt on needsamad õpilased 6. klassis saanud programmi “Kaitse End Ja Aita Teist” (KEAT) ohutuse- ja turvalisusealased teadmised ja oskused.Oleme oma saare vajadustest lähtuvalt juba 2013. aastal ellu kutsunud ja piloteerinud projekti “Hiiumaa riskilaste ja -noorte ennetusprogramm HELP”. See näitab hästi, kuidas Hiiumaa on lahenduste otsimisel ja leidmisel olnud teistest sammukese ees.Kõpus, Kärdla põhikooli õppe­kohas oleme juba kolm suve korraldanud loovus- ja seiklus­laagrit 9–13 aastastele lastele. Vajadus lastelaagri järele oma kodusaarel oli põhjus, miks seda korraldama hakkasime. Kui esimesel aastal julgesime korraldada vaid ühe vahetuse ja lootsime, et ehk tuleb laagrisse kokku 20 last, siis järgmise aasta laste­laagrit planeerime korraldada juba kolmes vahetuses. Sellepärast, et meie laagri nn veteranid soovivad uuesti Hiiumaale laagrisse tulla. Oleme seda soovi arvesse võtnud ja kohaldanud laagri ühe vahetuse kuni 16aastastele noortele. Ka suvelaagris on meie koostööpartneriteks politsei- ja piirivalveamet ja päästeamet, aga ka riigimetsa majandamise keskus.Eelmisel aastal korraldasime koostöös Hiiumaa noorsootöö keskuse, Kärdla politseijaoskonna, Hiiumaa Rajaleidja keskuse ja Hiiu maavalitsusega seminari “Kas on vahet, mida me räägime või teeme?”, mille fookuses sõltuvusained. Lapsevanematele, õpetajatele ja noortega töötavatele spetsialistidele mõeldud seminar sisaldas PPA esindajate loenguid ja ettekannet riigiasutuse esindajailt. Räägiti lahti teemad nagu alkoholi ja teiste sõltuvusainete tervistkahjustav mõju. Järgmise aasta jaanuaris korraldame Hiiumaa noorsootöö keskuse ning Lääne-Eesti Rajaleidja keskusega juba kolmandat korda seminari spetsialistidele ning noortele teemapäeva, kus fookuses laste ja noorte vaimne tervis.Hiiumaa käsitöö ja omatoodangu jõululaadal oleme mitu aastat osalenud oma ühingu müügiletiga ja loteriiga, mille auhindadeks ühingu liikmete enda käsitööna valminud esemed, hoidised jms. Müügitulu on läinud projektide omaosaluse katteks. Sel aastal plaanime osaleda uuesti, sest meie Puuhobu projekt, mida toetab kohaliku omaalgatuse programm, vajab ühingu omaosalust. Nii et kõik jõululaadal meie loterii ostnud inimesed saavad oma ostuga toetada projekti, millega Kärdlasse Rannapaargu kõrvale ehitatakse uus loodus- ja laste­sõbralik väikelaste mänguala. Lapsed saavad oma loovust arendada, liivaga mängida, turnida ja vanemad koos lastega aega veeta. Atraktsioonid mänguväljakule luuakse meie saare kohalike puuskulptorite loominguna kohalikust puitmaterjalist, väärindades nii ka kohalikku puitu.Hiiumaa lastekaitse ühingu esinaisena olen tänulik ja õnnelik, et meie ühingul on aktiivsed liikmed, palju häid koostööpartnereid ning meid on nii erinevad fondid kui omavalitsused peaaegu alati toetanud. Suur kummardus meie pikaajalistele ning väga headele koostööpartneritele Kärdla politseijaoskonnast, kes meie panust tunnustamisvääriliseks pidasid!

Merle Salusoo

Hiiumaa lastekaitse

ühingu esinaine

Tõhus koostöö PPAga

Menukad suvelaagreid

Harivad seminarid

Teeme mänguväljaku

