Lähiaastail võib meid tabada politseinikepuudus

Prognoosi kohaselt siirdub järgnevatel aastatel pensionile ligi neljandik Eesti politsei­ametnikest ehk 1000 politseinikku. See aga tähendab, et Eestit ootab ees politseinike nappus.Siseministeeriumi info kohaselt loobuvad politseiametnikud oma tööst pärast politsei­pensioni määramist, kui nad on 50- või 55aastased, sest praegu kehtiv seadus ei luba neile maksta väljateenitud pensioni juhul, kui nad jätkavad töötamist senises ametis.





Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

Sildid: pension, politseinik, vanus