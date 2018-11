Koostöös sai kodutee korda

Kuu alguses tehti korda Vanajõe tee kilomeetripikkune lõik, mis aastaid oli märjal ajal sõiduautoga läbimatu. Tee ületab kahel korral Emmaste-Kõrgessaare piiri, mis võib olla põhjuseks, et seda varem korrastatud pole.Vanajõe tee, mis viib Urve Miliste koju, on tema mäletamist mööda alati väga kehvas seisus olnud ja ta on seda omade jõududega parandanud nii kuis jaksas.





Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

Vanajõe tee, mis viib Urve Miliste koju, on tema mäletamist mööda alati väga kehvas seisus olnud ja ta on seda omade jõududega parandanud nii kuis jaksas. Kuu alguses tehti korda Vanajõe tee kilomeetripikkune lõik, mis aastaid oli märjal ajal sõiduautoga läbimatu. Tee ületab kahel korral Emmaste-Kõrgessaare piiri, mis võib olla põhjuseks, et seda varem korrastatud pole.

