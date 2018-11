Kohus kuulutas välja SLK pankroti

Pärnu maakohus kuulutas eile välja ettevõtja Vjatšeslav Leedole kuuluva Saaremaa Laevakompanii (SLK) pankroti, teatas ERR Uudised.

Saaremaa Laevakompanii pankroti väljakuulutamist taotles samuti Vjatšeslav Leedole kuuluv AS Holostovi Kinnis­varahaldus ja veel kaks osaühingut.

Kohus liitis pankrotiavaldused üheks menetluseks ja määras asjas ajutise pankrotihalduri, kelleks on Veli Kraavi. Tema hinnangul on Saaremaa Laevakompanii maksejõuetus tuvastatud ja muud võimalust peale pankroti väljakuulutamise pole. Halduri aruande kohaselt on Saaremaa Laevakompanii kohustuste suurus üle 20 miljoni euro.

Kohus leidis, et Saaremaa Laevakompanii on maksejõuetu ega suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole ajutine.

Kohus keelas Saaremaa Laevakompaniil käsutada oma vara ja teha tehinguid ilma pankrotihalduri nõusolekuta.

Kohtumääruse võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitajad edasi kaevata 15 päeva jooksul.

Eelmisel nädalal ütles ettevõtja Vjatšeslav Leedo ERR Saaremaa korrespondendile Margus Mullale antud intervjuus, et Eestis peetakse pankrotti tondiks, aga USAs, mida võetakse majandusvabaduse musternäidisena, on see tegelikult üks äri osa.

1992. aastal asutatud Saaremaa Laevakompanii korraldas tosin aastat mandri ja Eesti suursaarte vahelist parvlaevaliiklust, 2006. aastal võttis selle üle SLK tütarettevõte

OÜ Väinamere Liinid.

HIIU LEHT

HIIU LEHT

Sildid: pakrott, SLK, Vjatšeslav Leedo