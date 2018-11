Kellele anda oma hääl?

Nüüd siis on enam-vähem teada, kes hiidlastest suuremate erakondade nimekirjade tipus riigikogus valimistel kandideerib. Riigikogusse pürgivad nii Hiiumaa vallavanem Reili Rand kui vallavolikogu esimees Aivar Viidik. Kandideerib ka Keskerakonnaga liitunud volikogu liige Antti Leigri ja EKRE ridades Agnes Pulk, kes Hiiumaal üsna uus inimene. Riigikogusse sooviks kandideerida ka Erakond Isamaa liige Georg Linkov. Puudu on veel Vabaerakonna kandidaat.

Uutest erakondadest, Eesti 200 ja Elurikkuse Erakond pole Hiiumaal aga veel midagi kuulda. Eks ole Hiiumaa ka väike ja võimalus siit hääli saada napp, aga muidugi on valimisteni veel natuke aega – kolm ja pool kuud. Ehk nad jõuavad.

Meeldiv on, et kõik seni teada hiidlased on üsna kõrgetel kohtadel ehkki reaalne võimalus riigikogusse pääseda on üsna vähestel esinumbritel. Muidugi on ka teist­suguseid näiteid – kogutud häälte arv võib ka n-ö tagumistest ridadest esinumbriks viia.

Igal juhul on õige see, et vajaksime vähemalt üht, veel parem kui kaht hiidlasest riigikogu liiget. Sest kes teaks meie eest paremini seista kui see, kes ise saarel elanud ja kohaliku elu murede-rõõmudega kursis.

Sestap on juba kohal see alatine peavalu­küsimus, kellele anda oma hääl riigikogu valimistel. Teisalt on tore, et valikuvõimaluse pakuvad hiidlastele kõik suuremad erakonnad.

