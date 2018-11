Kärdla jõulupuu idee Teet Suurelt

Tänavu Teet Suur Rakvere linnaväljakule erilist jõulu­installatsiooni ei ehita ja eelmise aasta lõpust pole ta ka enam Rakvere linnakunstniku ametis. Ideid tal aga jätkub – oma mõtteid andis ta Kärdla Keskväljaku kuuse lahendusse.

Selle nädala jooksul loovad Hando Kuntro ja Piret Smagar Kärdla Keskväljakule jõulukuuse “Juured”. Omanäolise jõulupuu oksteks on juured, mis sümboolselt kutsuvad hiidlasi tagasi oma juurte juurde.

“Loodav jõulupuu sümboliseerib Hiiumaa perekonda, kelle juured ulatuvad kaugele, kuid on alguse saanud meie armsal Hiiumaal,” selgitas vallavanem Reili Rand. “Meie jaoks on oluline iga hiidlane ja me kutsume kõiki koju. Loodame, et pere ja sõpradega koos veedetud jõuluaeg annab inspiratsiooni kodusaarele naasmiseks. Üheskoos loome parima koha, kus elada ja kasvatada lapsi,” lisas Rand.

Ühtlasi soovib vald juurtest loodud kuusega tõmmata tähelepanu taaskasutusele ja kohaliku ressursi väärindamisele. Hiiumaal valla esimeses arengukavas on UNESCO biosfääri programmialale omaselt seatud üheks eesmärgiks, et loodus ja inimtegevus toimivad tasakaalus. “Hiiumaa metsaressurssi tuleb majandada, kuid teha seda jätkusuutlikult, et Hiiumaa saaks olla taastuvate ressursside kasutamisel eeskujuks tervele Eestile,”

rõhutas vallavanem.

Lisaks kaunistas vald jõulutuledega Kärdla Kesk­väljaku ääres kasvava tavalise kuuse, mis seal sirgunud aastakümneid.

Sildid: jõulukuusk, jõulu­installatsioon, juured