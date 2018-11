Jõulu ja aasta­vahetuse laeva­piletid juba müügis

TS Laevad juhatuse liige Pille Kauber andis ülevaate e-piletite müügistatistikast, millest selgub, et e-piletite soetamine kasvab tavaliselt enne pikki pühi.

“Varasemale kogemusele tuginedes saab öelda, et mida rohkem kalendris vabu päevi töönädalasse satub, seda rohkem reisitakse suursaartele ja tagasi ning seda enam kasutatakse ka e-pileti võimalust,” selgitas Kauber.

Eesootavaid jõulupühasid silmas pidades on ettevõte koostöös maanteeametiga juba varakult tihendanud 17. detsembri ja 6. jaanuari vahelist sõidugraafikut. Need kuupäevad on juba iseteeninduses nähtavad ja ostmiseks avatud.

TS Laevad piletimüügi­statistikast selgub, et kui kaks aastat tagasi soetasid e-teenindusest piletid 44 protsenti reisijatest, siis tänavu on nende osakaal kasvanud ligi 55 protsendini. Kauber lisas, et selle aasta oktoobris oli e-teenindusest soetatud piletite osakaal kõigi aegade suurim, ulatudes kuu lõikes 57 protsendini.

Ettevõtte turundus ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro märkis, et hiidlased on isegi tublimad reiside etteplaneerijad ja e-piletite soetajad. Üha enam kasutavad e-teenindust ka ettevõtted. Näiteks selle aasta piletiostu pingerida juhib 3000 e-piletiga ettevõte, mis kasutab igapäevaselt Rohuküla-Heltermaa liini. Virtsu-Kuivastu liinil jääb pingerida juhtiva ettevõtte e-piletite arvuks veidi üle 1000 pileti.

