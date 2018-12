Jälle see sõiduplaan….

Ilmselt on suur osa hiidlasi parvlaevaühenduse ümber käivast trallist juba tüdimas. Üks häda lõppeb ja järgmine hakkab. Uskumatu, kuidas isegi nüüd, kui parvlaevadega opereerimine riigi kätes, ei suudeta leida hiidlaste vajadusi rahuldavat lahendust.

Saarlastel jäi alles äsja ära paar parvlaeva­väljumist. Suured üleriigilised meedia­väljaanded kirjutasid kaosest. Ministrid võtsid sõna, et Saaremaale on kindlasti silda vaja.

Parvlaevaühendus Hiiumaaga läheb talvel nii hõredaks, et kui ühest laevast maha jääd, ootad järgmist neli kuni kuus tundi. Aga probleemi justkui polegi… Öeldakse, elategi saarel, arvestage sellega.

Kus on nüüd jutud kaosest ja ministrid, kes kohe appi tõttavad?

Viimasel ajal on olnud ettevõtjaid, kes intervjuud andes ütlevad, et parvlaevaühendus on probleemiks ja nad on mõelnud oma ettevõtte saarelt ära kolimisele. Loomulikult oleks neil kõvasti lihtsam, kui nad paikneks näiteks kuskil Tallinna ringtee ääres. Toormaterjal, kliendid ja kõik muu käe-jala juures. Ei pea sõltuma ilmast ja parvlaevaühendusest.

Enamik patriootidest ettevõtjaid on siiski otsustanud Hiiumaale jääda. Aga kui neid kuulda ei võeta ja nende muret ei mõisteta — kauaks neid patriootegi siia jagub? Lõpmatuseni ei jaksa keegi ministeeriumi tuule­veskitega võidelda.

