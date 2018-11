Hiidpapli mälestuseks valmis pilt

Kunstnik Silvi Õunap (86) tegi Hiiu Lehe toimetusele toreda kingituse. Talle läks südamesse, et Pargi tn 2 kinnistul kasvanud hiidpappel murdus ja ta soovis selle puu mälestust kuidagi jäädvustada. Kurvastasime meiegi toimetuses, sest olime ju aastaid aknast vaadates näinud puud, mis nii võimas, et tundus igavene.Kaks aastat nuputamist ja eelmisel nädalal jõudis Silvi Õunapi pilt toimetusse. Töö esiküljel on langenud puu koorest, sellel kasvanud samblast ning puu ümber leidunud kividest pilt ning kiri “Hiidpappel aastast 1850 Kerteli kalevivabriku gaasimaja keldri nõlvalt tuulest murtud 16. augustil 2016”. Meenutagem, et samal aastal, kui eelnimetatud pappel murdus, võeti maha veel kaks kalevivabriku aegset paplit, üks bussijaama juurest ja teine Kärdla kultuurikeskuse esiselt. Mõlemad puud olid ohtlikult viltu ja seest tühjad. Kalevivabrikuaegsetest puudest on alles veel vähemalt üks, tamm, mis kasvab Tuuru maja juures.Töö tagaküljel on foto rahvariietes autorist kivisel mererannal. Autor Silvi Õunap on terve elu olnud tänapäevases mõttes disainer ja rakenduskunstnik. Enne pensionile jäämist töötas ta Kärdla teeninduskombinaadis, valmistades rõivaid, pruudiloore, -kimpe ja pruutkleite, aga ka leinakimpe ja pärjalinte.