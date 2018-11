Hiidlaste edu erivajadustega inimeste fotokonkursil

Andrus Sarik

Siim Troska

MTÜ Vaimupuu on juba seitse aastat korraldanud eri teemadel vabariiklikke fotokonkursse, kus ainsaks tingimuseks on see, et pildistaja on vaimse erivajadusega inimene. MTÜ Kõrgessaare puuetega noorte klubi Vikerkaar liikmed on sellest osa võtnud juba kuuel korral ja kahel viimasel aastal on kaasa löönud ka Kärdla tegevustoa kliendid. Oleme mitmel korral toonud võidukaid kohti Hiiumaale, nii ka seekord.Tänavu toimus pidulik au­tasustamine 7. novembril Tallinnas Salme kultuuri­keskuses ja teemaks oli vabariigi 100. aastapäevale pühendatud “Minu Eesti”. Saime teada, et üle Eesti saadeti fotokonkursile 1010 pilti, millede seast valiti välja 19 pilti rändnäitusele, 12 pilti Vaimupuu 2019. aasta seinakalendrisse ja auhindadega premeeriti neist kuut parimat.Võime Hiiumaa eriliste foto­graafide üle vaid uhkust tunda, sest rändnäitusele valiti välja tervelt seitse pilti, mille autoriteks hiidlased, kalendrisse mahutati ära kolm hiidlase fotot ja kaks Hiiumaa pildistajat tunnistati kuue parima hulka. Üheks auhinna saajaks oli Klubi Vikerkaar liige Siim Troska pildiga “Air Force ehk raketiteadus Eesti moodi” ja teine võitja oli Andrus Sarik Kärdla Tegevustoast pildiga “Haldi rannas”. Rändnäitusele ja kalendrisse valiti lisaks võitjatele veel Merle Laupa, Larissa Eelma, Christina Piheli ja Kairit Kõrmi kaunid pildid.Kuna meil läks konkursil niivõrd hästi, siis on tänavu esmakordselt rändnäitus avatud ka Hiiumaal. Näitust saab külastada 16. novembrist Kõrges­saare Vaba Aja Keskuses ja on avatud 15. detsembrini. Seejärel leiab rändnäitus uue pesa mõnes teises Hiiumaa asulas, et ikka kohalikele elanikele võimalikult lähedal olla.MTÜ Vaimupuu loodi 2011. aastal selleks, et hakata välja andma samanimelist ajakirja, mille sihtrühmaks vaimupuudega inimesed, nende lähedased, pereliikmed ja tugiisikud.Ajakirja peatoimetaja Janek Muru on löönud kaasa väga paljudel erivajadustega inimestele suunatud sündmustel, andnud ürituste korraldamisel hüva nõu ja häid ideid, aidanud otsida toetajaid ja viinud kokku erinevaid ühendusi selleks, et koostöö sujuks võimalikult efektiivselt. Seetõttu on ajakiri Vaimupuu kogunud erivajadustega inimeste seas suurt populaarsust ja neil on suur huvi kõiges kaasa lüüa.Vaimupuu korraldatud sündmused on olnud alati väga põnevad ja meeliköitvad, nii ka fotokonkursi pidulik autasustamispidu. Meile, hiidlastele, on sellest osavõtt üks aasta oodatumaid sündmusi. Saab ju saarelt välja pealinna sõita ja kohtuda mandri sõpradega teistest erivajadustega inimeste ühendustest.Ka on üritusel alati meelelahutusprogramm tuntud ja vähemtuntud muusikutega. Tänavu saime näha Voldemar Kuslapit, Karl Madist, Lepa­triinut ja Jüri Homenjat. Rütmikas muusika kutsus kõiki tantsupõrandale kaasa elama.Nii olemegi alati pilte konkursile saatnud mõttega, et oluline pole võit, vaid osavõtt, sest juba see on suur võit, kui saame praamiga sõita, pealinna tulesid näha ja nautida parimat muusikat.Hiiumaa sotsiaalkeskuse kliendid ja MTÜ Kõrgessaare puuetega noorte klubi Vikerkaar liikmed tänavad Hiiumaa vallavalitsust, kelle kaasabiga meil õnnestus fotokonkursi pidulikust lõpuüritusest osa saada. Erilised kiidusõnad paneme teele ajakirja Vaimupuu töökale kollektiivile, kes on loonud nii vahva traditsiooni. Soovime, et neil jätkuks jaksu veel aastateks meie kauneid pilte oodata ja vaadata.

Juta Ülemaantee

Autor: Kaasautor Andrus Sarik Siim Troska

Tänavu toimus pidulik au­tasustamine 7. novembril Tallinnas Salme kultuuri­keskuses ja teemaks oli vabariigi 100. aastapäevale pühendatud “Minu Eesti”. Saime teada, et üle Eesti saadeti fotokonkursile 1010 pilti, millede seast valiti välja 19 pilti rändnäitusele, 12 pilti Vaimupuu 2019. aasta seinakalendrisse ja auhindadega premeeriti neist kuut parimat.

Võime Hiiumaa eriliste foto­graafide üle vaid uhkust tunda, sest rändnäitusele valiti välja tervelt seitse pilti, mille autoriteks hiidlased, kalendrisse mahutati ära kolm hiidlase fotot ja kaks Hiiumaa pildistajat tunnistati kuue parima hulka. Üheks auhinna saajaks oli Klubi Vikerkaar liige Siim Troska pildiga “Air Force ehk raketiteadus Eesti moodi” ja teine võitja oli Andrus Sarik Kärdla Tegevustoast pildiga “Haldi rannas”. Rändnäitusele ja kalendrisse valiti lisaks võitjatele veel Merle Laupa, Larissa Eelma, Christina Piheli ja Kairit Kõrmi kaunid pildid.

Kuna meil läks konkursil niivõrd hästi, siis on tänavu esmakordselt rändnäitus avatud ka Hiiumaal. Näitust saab külastada 16. novembrist Kõrges­saare Vaba Aja Keskuses ja on avatud 15. detsembrini. Seejärel leiab rändnäitus uue pesa mõnes teises Hiiumaa asulas, et ikka kohalikele elanikele võimalikult lähedal olla.

Mis imeloom on Vaimupuu?

MTÜ Vaimupuu loodi 2011. aastal selleks, et hakata välja andma samanimelist ajakirja, mille sihtrühmaks vaimupuudega inimesed, nende lähedased, pereliikmed ja tugiisikud.

Ajakirja peatoimetaja Janek Muru on löönud kaasa väga paljudel erivajadustega inimestele suunatud sündmustel, andnud ürituste korraldamisel hüva nõu ja häid ideid, aidanud otsida toetajaid ja viinud kokku erinevaid ühendusi selleks, et koostöö sujuks võimalikult efektiivselt. Seetõttu on ajakiri Vaimupuu kogunud erivajadustega inimeste seas suurt populaarsust ja neil on suur huvi kõiges kaasa lüüa.

Vaimupuu korraldatud sündmused on olnud alati väga põnevad ja meeliköitvad, nii ka fotokonkursi pidulik autasustamispidu. Meile, hiidlastele, on sellest osavõtt üks aasta oodatumaid sündmusi. Saab ju saarelt välja pealinna sõita ja kohtuda mandri sõpradega teistest erivajadustega inimeste ühendustest.

Ka on üritusel alati meelelahutusprogramm tuntud ja vähemtuntud muusikutega. Tänavu saime näha Voldemar Kuslapit, Karl Madist, Lepa­triinut ja Jüri Homenjat. Rütmikas muusika kutsus kõiki tantsupõrandale kaasa elama.

Nii olemegi alati pilte konkursile saatnud mõttega, et oluline pole võit, vaid osavõtt, sest juba see on suur võit, kui saame praamiga sõita, pealinna tulesid näha ja nautida parimat muusikat.

Hiiumaa sotsiaalkeskuse kliendid ja MTÜ Kõrgessaare puuetega noorte klubi Vikerkaar liikmed tänavad Hiiumaa vallavalitsust, kelle kaasabiga meil õnnestus fotokonkursi pidulikust lõpuüritusest osa saada. Erilised kiidusõnad paneme teele ajakirja Vaimupuu töökale kollektiivile, kes on loonud nii vahva traditsiooni. Soovime, et neil jätkuks jaksu veel aastateks meie kauneid pilte oodata ja vaadata. MTÜ Vaimupuu on juba seitse aastat korraldanud eri teemadel vabariiklikke fotokonkursse, kus ainsaks tingimuseks on see, et pildistaja on vaimse erivajadusega inimene. MTÜ Kõrgessaare puuetega noorte klubi Vikerkaar liikmed on sellest osa võtnud juba kuuel korral ja kahel viimasel aastal on kaasa löönud ka Kärdla tegevustoa kliendid. Oleme mitmel korral toonud võidukaid kohti Hiiumaale, nii ka seekord.Tänavu toimus pidulik au­tasustamine 7. novembril Tallinnas Salme kultuuri­keskuses ja teemaks oli vabariigi 100. aastapäevale pühendatud “Minu Eesti”. Saime teada, et üle Eesti saadeti fotokonkursile 1010 pilti, millede seast valiti välja 19 pilti rändnäitusele, 12 pilti Vaimupuu 2019. aasta seinakalendrisse ja auhindadega premeeriti neist kuut parimat.Võime Hiiumaa eriliste foto­graafide üle vaid uhkust tunda, sest rändnäitusele valiti välja tervelt seitse pilti, mille autoriteks hiidlased, kalendrisse mahutati ära kolm hiidlase fotot ja kaks Hiiumaa pildistajat tunnistati kuue parima hulka. Üheks auhinna saajaks oli Klubi Vikerkaar liige Siim Troska pildiga “Air Force ehk raketiteadus Eesti moodi” ja teine võitja oli Andrus Sarik Kärdla Tegevustoast pildiga “Haldi rannas”. Rändnäitusele ja kalendrisse valiti lisaks võitjatele veel Merle Laupa, Larissa Eelma, Christina Piheli ja Kairit Kõrmi kaunid pildid.Kuna meil läks konkursil niivõrd hästi, siis on tänavu esmakordselt rändnäitus avatud ka Hiiumaal. Näitust saab külastada 16. novembrist Kõrges­saare Vaba Aja Keskuses ja on avatud 15. detsembrini. Seejärel leiab rändnäitus uue pesa mõnes teises Hiiumaa asulas, et ikka kohalikele elanikele võimalikult lähedal olla.MTÜ Vaimupuu loodi 2011. aastal selleks, et hakata välja andma samanimelist ajakirja, mille sihtrühmaks vaimupuudega inimesed, nende lähedased, pereliikmed ja tugiisikud.Ajakirja peatoimetaja Janek Muru on löönud kaasa väga paljudel erivajadustega inimestele suunatud sündmustel, andnud ürituste korraldamisel hüva nõu ja häid ideid, aidanud otsida toetajaid ja viinud kokku erinevaid ühendusi selleks, et koostöö sujuks võimalikult efektiivselt. Seetõttu on ajakiri Vaimupuu kogunud erivajadustega inimeste seas suurt populaarsust ja neil on suur huvi kõiges kaasa lüüa.Vaimupuu korraldatud sündmused on olnud alati väga põnevad ja meeliköitvad, nii ka fotokonkursi pidulik autasustamispidu. Meile, hiidlastele, on sellest osavõtt üks aasta oodatumaid sündmusi. Saab ju saarelt välja pealinna sõita ja kohtuda mandri sõpradega teistest erivajadustega inimeste ühendustest.Ka on üritusel alati meelelahutusprogramm tuntud ja vähemtuntud muusikutega. Tänavu saime näha Voldemar Kuslapit, Karl Madist, Lepa­triinut ja Jüri Homenjat. Rütmikas muusika kutsus kõiki tantsupõrandale kaasa elama.Nii olemegi alati pilte konkursile saatnud mõttega, et oluline pole võit, vaid osavõtt, sest juba see on suur võit, kui saame praamiga sõita, pealinna tulesid näha ja nautida parimat muusikat.Hiiumaa sotsiaalkeskuse kliendid ja MTÜ Kõrgessaare puuetega noorte klubi Vikerkaar liikmed tänavad Hiiumaa vallavalitsust, kelle kaasabiga meil õnnestus fotokonkursi pidulikust lõpuüritusest osa saada. Erilised kiidusõnad paneme teele ajakirja Vaimupuu töökale kollektiivile, kes on loonud nii vahva traditsiooni. Soovime, et neil jätkuks jaksu veel aastateks meie kauneid pilte oodata ja vaadata. Juta Ülemaantee

Sildid: erivajadusega, fotokonkurss, inimene, MTÜ Vaimupuu