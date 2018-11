Hergo Tasuja kandideerib riigikogu valimistel

Emmaste osavallavanem ja endine kooliõpetaja Hergo Tasuja kandideerib Sotsiaaldemokraatliku erakonna nimekirjas Riigikokku.

Tasuja põhjendas kandideerimist sellega, et on veendunud sotsiaaldemokraatide tugevaimas haridusprogrammis. “Usun, et just haridusse ja noortesse panustamine on parim investeering tulevikku ja see on peamine teema, millega tegeleda soovin,” ütles Emmaste osavalla­vanem.

Lisaks Emmaste osavalla juhtimisele on Tasuja ka kogu­konnaaktivist. Ta on osalenud mitme MTÜ juhtimises ja panustanud ühiskonda vabatahtliku noortejuhina. Emmaste osavallavanem oli aastaid Noorte kotkaste Hiiumaa malevkonnapealik ja maakonna noortekogu juhatuse esimees. Hetkel kuulub ta Hiiumaa spordiliidu juhatusse ning panustab spordiürituste korraldamisse, aga tegeleb ka ise spordiga. Enne vallavalitsuses tööle asumist õpetas ta seitse aastat Emmaste põhikoolis ajalugu ja kehalist kasvatust.

Sotsiaaldemokraadist Riigikogu esimehe, Emmaste osavallas elava Eiki Nestori sõnul on Tasuja puhul tegemist tragi noormehega, kes järjepidevalt panustanud piirkonna ning saare elu edendamisse. “Paistab ju kohe ära, kui spordimees midagi ette võtab,” ütles Nestor. “Mul on hea meel, et ta on andnud nõusoleku osaleda ka Riigikogu valimistel.”

Hiiu- Lääne-, ja Saaremaa sotsiaaldemokraatide kaheksaliikmelises valimisnimekirjas on Tasuja seitsmes. Hiiumaa vallavanem Reili Rand teine.

Sildid: Hergo Tasuja, kandideerib, riigikokku