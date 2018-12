Ettevõtjad ei ole rahul talvise sõiduplaaniga

Teisipäeval pakkus vallavanem Rannapaargus ettevõtjatele tavapärast hommikukohvi, kõige suurema arutelu tekitas talvine parvlaevaühendus, mis jätab Hiiumaa liinile jälle vaid viis põhireisi.Hiiumaa valla ühistranspordi ja riigihangete spetsialist Piret Sedrik tutvustas ette­võtjaile OÜ TS Laevad saadetud, kuid veel mitteametlikku parvlaevade talvist sõiduplaani, lisades, et riik ei ole vedajale veel edastanud täpset reiside tellimust.





Autor: Sigrid Leigri Sigrid Leigri | Hiiu Leht

Hiiumaa valla ühistranspordi ja riigihangete spetsialist Piret Sedrik tutvustas ette­võtjaile OÜ TS Laevad saadetud, kuid veel mitteametlikku parvlaevade talvist sõiduplaani, lisades, et riik ei ole vedajale veel edastanud täpset reiside tellimust.

