Esimene ülehiiumaaline beebipäev peeti Käinas

SIGRID LEIGRI

Reedel peeti Käina kultuurikeskuses esimest ülehiiumaalist beebipäeva, millest võttis osa enamik kutse saanud peredest.Beebipäevale oli kutsutud 35 esimesel poolaastal sündinud last, kohal oli neist kaks kolmandikku ehk 24 väikelast koos vanemate ja õdede-vendadega.Vastsündinuid oli nii Käina, Kärdla, Pühalepa, Emmaste kui Kõrgessaare osavallast.





Vastsündinuid oli nii Käina, Kärdla, Pühalepa, Emmaste kui Kõrgessaare osavallast.

