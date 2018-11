Emmastes valmis saare kolmas välijõusaal

Emmastes on nüüdseks kaks nädalat avatud välijõusaal, mille kasutusaktiivsus on vaatamata sügis­ilmadele üpris suur, arutlusi on põhjustanud saali asukoht.Välijõusaal püsitati Emmaste keskusesse, eelmisel aastal korda tehtud parkla kõrvale. Esimestel päevadel tekitaski asukoha valik suure arutelu. Nii küsis Emmastest pärit Sulo Tintse, kas atraktsioon ei asu ehk liiga avalikus kohas. “Inimesi on erinevaid ja privaatsust armastav inimene vaevalt kõikide pilkude all treenima tuleb,” põhjendas ta.Helen Jansen tunnustas, et väljak püstitati, ent nõustus Tintse arvamusega. “Ka mina leian, et see on veidi liiga avalikus kohas või õigem on öelda, et liiga tee ääres,” viitas ta, et paigas, kus inimesed mööda liiguvad, ei kutsu see ehk sportima.

