Direktor: Käina kool toimib tänu kogenud õpetajaskonnale

Käina koolis õpib sel õppe­aastal 156 õpilast ja töötab 22 õpetajat, neist neli pensionieas ja enam kui 30aastase töökogemusega.

Käina kooli direktor Joel Pulk (46) ütles, et koolis on praegu tööl neli õpetajat, kes jõudnud pensioniikka. Direktori sõnul on koolis küll kõik ametikohad täidetud, aga mõningaid ümberkorraldusi näiteks tugispetsialistide töö paremaks korraldamiseks on kavas lähitulevikus teha.

Direktor nentis, et päris noorte õpetajate tungi Käina kooli pole praegu tunda, küll aga on Käinas töötamise vastu huvi tundnud paar direktoriga üheealist pedagoogi. Paraku tuleb siinkohal mängu elamispinna probleem – uutele tulijatele oleks vaja elamuid või kortereid.

“See on pigem laiem küsimus, mida kool üksi ei lahenda ja et seda küsimust lahendada, peab olema väga hea koostöö osavallaga,” selgitas Joel Pulk, kes aasta tagasi koos perega mandrilt Hiiumaale elama tuli. Igal juhul on Käina osavald andnud signaali, et kui tegemist on kõigi osapoolte arvates tõeliselt hea spetsialistiga, siis see elamispind ka leitakse.

“Polegi vist päris õige oodata, et Käinasse tuleksid tööle ainult õpetajakoolituse lõpetanud noored, võiksime mõelda ka küpsemale inimesele, kes võib-olla jõuab tagasi kodusaarele oma kogemustega,” arutles direktor.

Käina kooliperel pole noorte õpetajate vastu midagi, kinnitas direktor ja tõdes samas, et praegu toimib kool ikkagi tänu kogenud õpetajaskonnale.

Statistikaamet võrdles mullu õpetajaskonna vanuselist muutust. Nii oli 1922. aastal 70 protsenti Eesti üldhariduskoolide õpetajatest alla 40aastased ja ligikaudu 40 protsenti alla 30aastased. Vähemalt 50aastaseid õpetajaid oli samal aastal alla 15 protsendi õpetajate koguarvust.

2016. aastal aga olid umbes pooled üldhariduskoolide õpetajad vähemalt 50-aastased. Alla 30aastaseid õpetajaid oli vähem kui 10 protsenti ja alla 40aastaseid vaid veidi rohkem kui veerand kõigist üldhariduskoolide õpetajatest.

Autor: Sigrid Leigri

