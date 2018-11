Alkoholi müüvaid toitlustusasutusi veel rohkem

Äsja avaldatud aastaraamatus 2018 “Alkoholi turg, kõige enam tarbimine ja kahjud Eestis” on üks rekord kirjas ka Hiiumaa kohta. Nimelt on Hiiumaal 1000 elaniku kohta kõige enam alkoholi müüvaid toitlustusasutusi – 6,6. Sama rekordiga paistis Hiiumaa silma ka 2015. aasta uuringus, ainult siis oli 1000 elaniku kohta 5,7 alkoholi müüvat toitlustus­asutust.

Rekordita ei pääsenud ka Saaremaa. Nii on 1000 elaniku kohta Saaremaal kõige enam registreeritud alkoholi müügi­lubasid omavaid kauplusi – 3,9.

Aastaraamatus tõdetakse, et alkoholi ostuvõimalusi on Eestis piisavalt ning alkohol on kergesti kättesaadav. Kehtivate alkoholi müügilubade arv kasvab iga aastaga ning tänavu aprilli lõpu seisuga oli alkoholi müügilube väljastatud kokku 7806, aasta varem 7702. Küsitluse järgi jäi valdavale osale elanikest ehk 83 protsendile lähim alkoholi ostukoht kuni 10minutilise teekonna kaugusele.

Alkohol on kättesaadavam linnades, kus jaemüügilube omavaid müüjaid on kõige tihedamalt. Nii on majandus­tegevuse registri põhjal iga 10 ruutkilomeetri kohta registreeritud Pärnus 59, Tallinnas 48, Tartus 43 alkoholi müügiloaga kauplust. Maakondades on kehtivaid jaemüügilube oluliselt vähem – näiteks Põlva-, Rapla-, Järva- ja Jõgevamaal on

0,6 kauplust 10 ruutkilomeetri kohta.

