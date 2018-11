Ajaloolane Pullat Luukase missioonipreemia nominent

Aadu Luukase sihtasutuse nõukogu teatas, et valis laekunud 65 avalduse seast välja kuus nominenti, kellest üks pälvib detsembri algul missiooni­preemia.Tänavuse ja üldse viimase missioonipreemia nominendid on hiidlasest ajaloolane Raimo Pullat, lisaks EELK Usuteaduse Instituut, haridus­pedagoog Liivika Simmul, Vähiravifond Kingitud Elu, Vaba Rahva Laul korraldaja Ülo Kannisto ja kunstiajaloolane Marika Valk.Laureaati tunnustatakse 32 000 euroga. Ülejäänud viit nominenti 6400eurose preemiarahaga. Missioonipreemia laureaat selgub 5. detsembril Maarjamäe lossis.Eelmisel aastal pälvis laureaaditiitli hiidlasest veteranpoliitik Vaino Väljas.Tiitli on pälvinud Tallinna lastehaigla toetusfond; ajaloolane ja Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov; Vanalinna Hariduskolleegiumi asutaja/juht Kersti Nigesen ja SA Metsaülikool; Liikumispuudega laste toetusfond ja Eesti võrkpalli liit; Tartu Ülikooli professor MarjuLauristin ja vaimulik Toomas Paul; Narva Kolledži direktor Katri Raik; MTÜ Eesti Meestelaulu Selts; SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks; Estonia seltsi juhataja Arne Mikk; presidendipaar Ingrid Rüütel ja Arnold Rüütel.Eduka hiidlasest ettevõtja Aadu Luukase (1939–2006) missioonipreemiat anti välja 2007. aastast.