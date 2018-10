Voolivad betooni mööbliks

Kaubamärgi IOR Concrete taga peitub Kärdlas Posti tänaval tegutsev ettevõte, mille tehtud betoonist iludusi leiab Eesti rahva muuseumis, Tallinna Loomaaias ja mujalgi.OÜ Concrete Products, mida maakeeli võiks nimetada betoontoodete osaühinguks, asutati 2008. aastal. Ettevõtte üks omanik on tööstustehnika ja -juhtimise magistrikraadiga Viljar Kallaste (41), kes õppinud ka logistikat ja omab ettevõtluskogemust aastast 2002.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht Harda Roosna | Hiiu Leht

OÜ Concrete Products, mida maakeeli võiks nimetada betoontoodete osaühinguks, asutati 2008. aastal. Ettevõtte üks omanik on tööstustehnika ja -juhtimise magistrikraadiga Viljar Kallaste (41), kes õppinud ka logistikat ja omab ettevõtluskogemust aastast 2002.

