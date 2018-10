Valmis uus majandusõpik gümnaasiumile

repro

Junior Achievement (JA) Eesti eestvõttel valminud uue gümnaasiumile mõeldud majandusõpiku valmimisele aitas kaasa suur hulk ettevõtteid, organisatsioone ja eraisikuid.JA Eesti direktor Kersti Loor selgitas, et eelmine õpik oli pärit aastast 2011 ning kuna äri- ja majandusmaailm muutub kiiresti, oli uue õpiku järele suur vajadus.“Majandusõpetus pole Eesti koolides kohustuslik, aga tublide koolijuhtide ja õpetajate eestvõttel võtab majandusõpet valikainena aastas üle 5000 õpilase gümnaasiumiastmes,” selgitas Loor.Uus õpik on tema hinnangul tänapäevane, asjalik, lihtsas keeles sisu ning paljude eluliste näidetega. Lisaks on seal näiteks palju QR-koodidena linke lisamaterjalidele ning õpikust on olemas ka mahukam digiversioon.Õpiku valmimist toetanud SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik jagas lootust, et kõik noored lugejad saavad õpikust peale teadmiste ja oskuste ka innustust ning eelkõige võimet mõelda algusest peale suurelt. “Miljardäriks saamise retsept on ju lihtne – tuleb lihtsalt aidata miljardit inimest maailmas, pakkuda neile vajalikku toodet või teenust,” ütles Parik. Ta avaldas lootust, et ehk just selle õpiku kaasabil saab Eesti esimese miljardäri.Õpik valmis JA Eesti, SEB Panga ja EBSi ühistööna kingitusena Eesti 100. sünnipäevaks.