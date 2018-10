Väikesed suured asjad

Eile helistas Vaino Väljas, tänas kõiki hiidlasi meelespidamise eest ja Hiiu Lehe toimetust toimunu kajastamise eest.

Peatoimetajana on mul ääretult hea meel, et ei täitunud Väljase sõnad, mis ta ütles peale teise suure hiidlase, Aadu Luukase missioonipreemia saamist: “Ma tean, et ühe korra kirjutate te minust veel ja siis on selle loo juures mu pilt mustas raamis.”

Nüüd saime toreda võimaluse kirjutada Vaino Väljase külaskäigust kodusaarele ja temanimelise pingi avamisest tema kunagise kodukooli aias.

Meelespidamine ja tänu on ju igaühele tähtis, eriti kui see tuleb südamele armsast kodukandist. Väljas ütles, et see käik kodusaarele mõjus talle nagu psühho­teraapia ja isa üle vaadanud arstist tütar olevat öelnud, et ta on nüüd kümme aastat noorem.

Jõudu ja jaksu Vaino Väljasele ning suur tänu Pühalepa Vanameeste klubile suurepärase mõtte ja Kärdla osavallale teostuse eest. Just nemad tegid selle, mõnes mõttes nii väikese ja teises tähenduses nii olulise sammu.

Teine, keda tahaks tänada, on Tõnis Saarnak, kel õnnestus ka profirattureile, seda enam harrastajatele tõestada, et ka suhteliselt lamedal Hiiu saarel saab maha märkida rajad, mis võhmale võtavad. Seda, et rada osutus arvatust aeglasemaks, tunnistas Kõpu rattamaratoni võitnud Aksel Nõmmela. Meie oma rattur Karmo Kutser imestas, et siin saarel saab nii keerulise raja paika panna.

Rõõmu teeb ka see, et Hiiumaalt pärit Riinu Rahuoja esindas väärikalt kohalikku ratsaspordiklubi suurvõistlusel nagu seda on Tallinn International Show. Kahjuks küll üksi, aga ikkagi – hiidlane pjedestaalil!

Peatoimetaja

Harda Roosna

9. oktoober 2018