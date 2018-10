Väike ujuja tõi võistlustelt oma esimese hõbedase medali

erakogu

Ujumisvõistlusel “Sõprade kohtumine” esines tublilt Käina kooli 1. klassi õpilane Johanna Viilukas, kes jõudis pjedestaalile.Tallinnas 6. oktoobril peetud võistlusel osales seitse ujumisklubi Hiiu Hüljes noort ujujat. Ujumisklubi treener Triinu Schneider ütles, et võistlusele pääsesid tema noorimate õpilaste seast parimad. Edukaim oli noorimate, seitsmeaastaste ujujate arvestuses võistelnud Johanna Viilukas, kes saavutas hõbemedali 25 meetri vabaujumises ja 25 meetri seliliujumises oli neljas.





Autor: Harda Roosna

Sildid: Hiiu Hüljes, Johanna Viilukas, ujumisvõistlus