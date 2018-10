Uude alajaama kakk enam sisse ei pääse

Teisipäeval avati Saare­maal pidulikult üle miljoni euro maksnud Leisi alajaam, mis peaks tagama kindlama elektrivarustuse kõigile Hiiumaa majapidamistele ja Põhja-Saaremaa klientidele.Viimati juhtus 2016. aasta juulis, et Leisi alajaamas toimunud rikke tõttu oli terve Hiiumaa tund aega vooluta.





Autor: Harda Roosna Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

