Ümbrikupalk takistab laenusaamist

Maksu- ja tolliamet (MTA) ning Eesti Pangaliit leppisid kokku, et automatiseerivad andmepäringu MTAle esitatud eraisiku ametlike palgaandmete kohta, mida võetakse edaspidi arvesse laenuandmisel.

“Tulenevalt krediidiandjate ja -vahendajate seadusest ning vastutustundliku laenamise põhimõtetest on pankadel kohustus kontrollida kliendi esitatud teavet tema sissetulekute ja kohustuste kohta,” selgitas Eesti Pangaliidu juhatuse esimees Erki Kilu.

Maksuandmete esitamine pangale on kavas muuta osaks laenulepingu esitamise protsessist, kus inimene ise annab nõusoleku oma maksuandmete kasutamiseks laenuotsuse tegemisel. Täpne tehniline lahendus on valmimas ja esimesed pangad võimaldavad maksuandmeid sel viisil saata järgmisest aastast.

Uus süsteem mõjutab ka paljude hiidlaste laenuvõimalusi, sest MTA juulis läbi viidud kontrolli käigus selgus, et ümbrikupalka saab iga viies toitlustus­koha töötaja saarel.

MTA eesmärk on ümbriku­palga saajate osakaalu vähendada 2021. aastaks poole võrra.

