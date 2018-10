Täiseas õppijad ja koolitajad pälvisid tiitleid

Eile õhtul kuulutati Kärdla Kultuuri­keskuse näitusesaalis välja Hiiumaa aasta õppija, aasta koolitaja, aasta õppijasõbraliku tööandja ja aasta õpiteo tiitli saajad.Samasugused tiitlid antakse välja igas maakonnas üleeestilise täiskasvanud õppija nädala (TÕN) ajal.





Autor: Harda Roosna erakogu

