Suurmees käis kodusaarel pinki avamas

Hiiumaa suurmees Vaino Väljas (87) osales ka ise oma­nimelise pingi avamisel ja viskas nalja nagu hiidlased ikka.Eile keskpäeval avati endise Kärdla keskkooli lähistel jõe ääres pidulikult Väljase nimeline pink. Avamisel oli kohal ka riigimees ja diplomaat Vaino Väljas ise, Kärdla keskkooli vilistlane aastast 1950.TV3 reporteri Feliks Unduski küsimusele, kui palju on pika elu jooksul olnud võimalus pargipingil istuda, vastas Väljas: “Täna esimest korda siin.”





Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

Eile keskpäeval avati endise Kärdla keskkooli lähistel jõe ääres pidulikult Väljase nimeline pink. Avamisel oli kohal ka riigimees ja diplomaat Vaino Väljas ise, Kärdla keskkooli vilistlane aastast 1950.

Sildid: pink, Vaino Väljas