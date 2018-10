Sügishommikuti võivad teed olla libedad

Ootamatult saabunud külmakraadid muutsid eile hommikul teed kohati äärmiselt libedaks, mistõttu palus politsei kõigil sõidukijuhtidel olla väga ettevaatlik.

PPA pressiesindaja Ragne Keisk selgitas, et musta jää oht on kõige suurem sildadel ja metsavahelistel teedel ning seda eelkõige varahommikuti. Libedust põhjustavad ka maha langenud märjad lehed, mida näiteks kõrval­tänavatelt nii kiiresti ära ei koristata.

“Palume liiklejatel hommikusi sõite ette võttes olla tähelepanelikud ja tuletame meelde, et piirkiirus on võimalus, mitte kohustus,” lisas Keisk.

