Saarte lennuühenduste dotatsioon uuel aastal kahekordistub

Lennuühenduste dotatsioon järgmisel aastal enam kui kahe­kordistub, siseriiklikel laevaühendustel tagatakse liinivedu vähemalt selle aasta tasemel.Valitsuses põhimõttelise kokkuleppe saanud 2019. aasta riigieelarve plaani järgi saavad Saaremaa ja Hiiumaa järgmisel aastal lennuühenduse pidamiseks üle kahe korra rohkem vahendeid ehk 5,53 miljonit eurot ja edaspidi kolmel aastal 5,73 miljonit eurot. Sel aastal oli lennuühenduste pidamiseks ette nähtud 2,6 miljonit eurot.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: dotatsioon, lennuühendus