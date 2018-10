Rukki kanali süvendamine sujus plaanipäraselt

Päeva rosin

“Mis on Facebooki tulevik, ei julge ennustada. Probleemid on aga suured. Viimase kahe aasta jooksul on Facebooki kritiseerivate artiklite ja analüüside arv suurenenud vähemalt kümme korda ehk mingi haigus selle sees on. Ilma muutusteta siin ei pääse ega saa välistada, et ühel päeval lepime kokku, et ka see “oli tore asi” ja mitte rohkem.”

Raul Rebane, Vikerraadio, 15. oktoober 2018.