Rohelise märgi garantii sai veel 27 toodet

erakogu

Hiiumaa rohelise märgi komisjon andis eelmisel nädalal märgi kasutusõiguse 27 tootele. Seega on viimase viie aasta jooksul saanud Hiiumaa rohelise märgi ligi poolesaja ettevõtja 125 toodet või tootegruppi.Seekord märgi saanud toodete hulgas oli nii kala kui liha, nii mett kui muda. Nii sai Viljandimaa firma OÜ Leiger LK rohelise märgi kaheksale Hiiumaa meremudast valmistatud tootele: ravimuda turbaga, aktiviseeritud ravi­muda EXTRA, ravimuda näomask EXTRA, ravimuda kehakoorija, ravimudaseep punavetikaga “Loodus­vägi”, ravimudaseep vaniljega “Võlu­vägi” ja ravimudaseep lavendliga “Imevägi”.Rohelise märgi vääriliseks tunnistati Imre Kivi OÜ Stonefish kuivatatud ahvena, särje, kogre, räime ja tuulehaugi filee.Kuivatatud kalatooteid pakub ka Liana Vaino ja Virko Martini ettevõte OÜ Koslapesa. Nemad said garantiimärgi vinnutatud säinafilee ribadele, vinnutatud haugifilee ribadele, aga ka vinnutatud lambalihale küüslauguga.Perekond Kopli OÜ Mainegrupp varustas märgiga viis vorstisorti ja kolm lihatoodet: täissuitsuvorst “Kassari”, poolsuitsuvorst “Kassari”, poolsuitsuvorst “Kassari rõngas”, täissuitsu­vorst “Lest&Lammas”, poolsuitsu­vorst “Poolsuitsu grillvorst Kassari”, samuti suitsutatud talleliha, suitsutatud veise välisfilee, suitsutatud sea välisfilee ja suitsupeekon.Ain-August Kaarlõpi OÜ Mesikäpp toodetest said rohelise märgi “Mudaste mõisa mesi Hiiumaa aasalilledelt” ja “Mudaste mõisa mesi Hiiumaa kanarbikust”.Viie aasta jooksul märgi saanud toodete valik on väga lai, alates mahladest-moosidest, maksa­pasteedist ja lõpetades matkade, pärimus­muusikafestivali ja kohvikute­päevaga.Märgi kasutusõiguse annab komisjon kolmeks aastaks, kasutusõigus pikeneb automaatselt kolme aasta võrra, kui kumbki pool pole lepingut üles öelnud. Ettevõtjatega sõlmitakse märgi kasutamiseks lepingud.Hiiumaa rohelise märgi asutas 1995. aastal Lääne-Eesti biosfääri kaitseala. Uuesti kasutusele võttis selle Hiiumaa arenduskeskus viis aastat tagasi. Mullu augustis registreeris patendiamet selle ametliku kaubamärgina, täpsemalt garantiimärgina.HARDA ROOSNA