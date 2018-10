Rahuoja võitis Porsche karika

Kristiin Jaanimets

Rahvusvahelisel ratsutamisvõistlusel Tallinna International Horse Show Hiiumaad ja Hiiumaa ratsa­spordiklubi esindanud Riinu Rahuoja ja tema hobune Baron Abruka võitsid harrastajate Porsche karika B kategoorias.Riinu Rahuoja jaoks on see teine Porsche karikas. Kaks aastat tagasi võitis ta selle madalamas arvestuses, eelmisel aastal finaal ebaõnnestus ning nüüd siis tuli võit kõrgemas arvestuses.





Autor: Harda Roosna Kristiin Jaanimets

