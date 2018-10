Räägi kaasa õigel ajal

Hiiumaa valla esimese arengukava projektile laekus ligi 400 muudatusettepanekut ja arvamus­avaldust kokku enam kui 130 leheküljel. Mitte ühessegi Hiiumaal valminud arengukavasse pole varem teadaolevalt nii palju muudatusettepanekuid tehtud.

Tundub, et hiidlasi huvitab üha enam kogu­konna areng ja soovitakse sellesse ka oma panus anda. See on igati positiivne!

Arengukava avalikud arutelud ja ettepanekute tegemine ongi õige koht, kus valla­kodanikuna enda huvide eest seista.

Tundub, ka Hiiumaa elanikel on häid mõtteid, mis väärt arengukavale lisamist. Toetatud või osaliselt toetatud ettepanekuid oli ju 225 ehk 57 protsenti.

Aktiivsetest ettepanekute tegijatest võiksid eeskuju võtta teisedki. Alati, kui vallas on käsil mõni suurem planeering, on eskiisid nähtavad ka vallakodanikele. Kui on käsil mõni põletavam ja suurt osa kodanikke puudutav teema, korraldatakse rahvakoosolekuid ja arutelusid. Nagu ka arengukava muudatus­ettepanekud, on needki kohad, kus oma huvide eest seista.

Sellest pole kasu, kui sa sotsiaalmeedia kommentaariumis arvad, et uus Keskväljaku projekt ei kõlba kusagile. Kus sa olid siis, kui toimusid töötoad uue Keskväljaku parima lahenduse leidmiseks? Või sina, kellele ei meeldi madalseiklusraja asukoht – miks sa ei andnud oma häält endale sobiva koha poolt, kui vastav küsitlus tehti?

Kõiksugu muudatusettepanekud, avalikud arutelud ja küsitlused ongi just see koht, kus vallakodanik saab oma sõna sekka öelda. Koht, kus ta saab vallajuhtideni viia enda mured, milles nemad ehk probleemi ei näegi.

Kui teile antakse võimalus oma sõna sekka öelda, siis tehke seda. Hiljem sotsiaal­meedias kommenteerimisest enamasti kahjuks kasu pole.

