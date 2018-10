Põlengus hukkus eakas naine

Kärdlas nõudis tulekahju neljapäeva pärastlõunal eaka naise elu. Häirekeskus sai päeval kella poole kahe ajal teate tulekahjust Kärdla linnas Vabaduse tänava kortermajas. Lääne päästekeskus teatas, et kahekorruselise elumaja trepikojas ühe korteri ukse juurest leiti 92aastase naise surnukeha.

Päästeameti kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles politsei- ja päästeameti esindajate esialgsele hinnangule toetudes, et tulekahju põhjustas hooletu ümberkäimine lahtise tulega, millest süttisid eaka naise seljas olnud sünteetilisest materjalist riided.

“Päästjad juhivad tähelepanu, et sünteetilised riided on kergesti süttivad ja on olnud ka juhtumeid, kus need süttivad toidu valmistamisel või kütteseadme kasutamisel. Seepärast soovitame vanematel ja kehvema tervisega inimestel, kes kasutavad tihti lahtist tuld, lisaks suuremale ettevaatlikkusele eelistada naturaalsest materjalist, näiteks puuvillaseid riideid,” lisas Kiik.

