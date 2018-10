Peetri Pizza põhjustas avapäeval järjekorra

Jaanus Kõrv

Neljapäeval avati Hiiumaa Selveris Peetri Pizza ja huvi oli suur – pitsajärjekord ulatus hooti üle poole tunni.OÜ AG Service juhatuse liikme Grete Mäeotsa sõnul on ta toitlustamisega tegelenud juba kümme aastat, esimest korda kodusaarel.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht Jaanus Kõrv | Hiiu Leht Jaanus Kõrv

OÜ AG Service juhatuse liikme Grete Mäeotsa sõnul on ta toitlustamisega tegelenud juba kümme aastat, esimest korda kodusaarel. Neljapäeval avati Hiiumaa Selveris Peetri Pizza ja huvi oli suur – pitsajärjekord ulatus hooti üle poole tunni.OÜ AG Service juhatuse liikme Grete Mäeotsa sõnul on ta toitlustamisega tegelenud juba kümme aastat, esimest korda kodusaarel.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: avamine, OÜ AG Service, Peetri Pizza, Selver