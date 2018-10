Palju õnne, koduvald!

Aastane laps ei oska veel eriti palju – esimesed hambad ja sõnad on juba suus, püsti seisab ja mõned sammudki tehtud.

Võib-olla on ka meil oma uuelt, ülesaareliselt vallalt veel vara palju nõuda. Kulus ju esimene aasta suuresti ühinemisjärgseteks ümberkorraldusteks.

Tänu sellele, et osavallad alles jäid, on üleminek olnud üsna sujuv, et mitte öelda märkamatu. Jah, infovahetus ja asjaajamine võiks alati kiirem olla ja käsuliin läks ehk pikemaks. Loodame, et ajaga kõik paika loksub ja ladusamaks läheb.

Seadusi loevad ametnikud uues vallas ehk liigagi usinalt ja tõlgendavad jäigalt. Hiiu Leht peab siinkohal kurvastusega teada andma, et lõpetame pikale veninud vaidluse valla­ametnikega ja loobume juubilaride nime­kirja avaldamisest. Sellest on väga kahju, aga nii nüüd siis on.

Tänases lehes selgitab vallasekretär Helen Härmson, et vallaametnikud tegid nüüd kõik õigesti ja seaduste järgi ja varem tehti kõik valesti.

Kahjuks ei saa Hiiu Leht hakata ostma juubilaride nimesid seatud tingimustel: 20 nime kuus ja 100 aastas, 5 eurot tükk.

Alles jääb õhkõrn lootus, et ehk on siiski kellelgi säilinud natuke tervet mõistust ja ta leiab, et koos selle tava kadumisega kadus kogu­konna teadmistest ka midagi väärtuslikku ning taastab selle.

Aastaid Hiiumaal toimuvat jälginult on aastane Hiiumaa vald siiski toime tulnud ühe väga keerulise ülesandega. Lõppenud on kunagised vallavanemate vahelised kaklused, näiteks investeeringute pärast, kus oma õigust käidi erakondlikku liini pidi taga ajamas. Pealinnast kostis selle peale kurtmist, et hiidlased ei tea ise ka, mis neile oluline on ja annavad erinevaid sõnumeid.

Osavallavanemad istuvad nüüd koos vallavalitsuses ja seal tuleb kõikides asjades konsensusele jõuda. Erimeelsused aga on jäänud volikogu saali, kus ongi nende õige koht – just seal tuleb selgeks vaielda, kuidas edasi. Saarelt välja aga peavad minema selged ja ühesed sõnumid selle kohta, kuhu oleme teel.

