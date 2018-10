Nõuka ajal täideti vundamendiauku isegi inimluudega

Käina elamuskeskuse ettevalmistustööde käigus avastati, et 80ndatel ehitatud spordihoone vundamendiauku oli täidetud Käina surnuaialt toodud ja inimluudega pikitud mullaga.Käina spordihoone lammutus­tööde järel ja vundamendiaugu kaevamise käigus leiti pinnasest hulk inimluid.





Autor: Harda Roosna

Sildid: elamuskeskus, inimluud