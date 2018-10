Nokk kinni, saba lahti ehk olukorrast Hiiumaa kinnisvaraturul

Kärolyn Kivistik

Hiidlased ja Hiiumaa kinnisvaraturg on praegu olukorras, kus hindajad hindavad kinnisvara ehitus- ja müügihinnast soodsamaks. Need, kes kinnisvara soetada või ehitada soovivad, ei saa seetõttu aga pangast laenu.Olukord Hiiumaa kinnisvara­- turul on tõesti nutune, nii on viimase kaheksa kuu jooksul Kärdlas tehtud vaid 16 korteri­omandiga seotud tehingut.





