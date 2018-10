Meistrite maja katus valmib

Päeva rosin

“Me ei tohi minna hulluks nende normidega. Loomulikult võib Hiiu Leht [juubi­laride nimesid] avaldada ja soovida inimestele juubeli puhul õnne ja see on tervemõistuslik tõlgendus. Vallavalitsuse avalik ülesanne on loomulikult sidustada oma kogukonda ja meil on hallidest aegadest olnud see, et elukogemusega inimesi tuleb tunnustada. See on tegelikult vallavalitsuse ülesanne, et neid inimesi, kes on oma elutöö ära teinud, neid tõstetakse esile. Muidu jõuaksime sellise absurdini nagu oli üks tõlgendus, mis puudutas kommunismiohvrite memoriaali, et andmekaitse reeglid nõuaksid, et otsekui tuleks kõigilt inimestelt küsida ka nende nõusolekut, kas nende nime tohib sinna memoriaalile panna. See oleks absurdi tipp ja siin tuleb säilitada terve mõistus.”

Justiitsminister Urmas Reinsalu Kadi Raadio saates “Keskpäev”,

19. oktoober 2018.