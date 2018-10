Meie oma mehed

Möödunud nädala sügistorm viis elektri Hirmuste külast koguni 32 tunniks. Hiiu Lehe poole pöördunud Karin Piheli sõnul on tavaline, et loodus sügisel möllab, aga pole loomulik, et meie kõrgepingeliinid sellele vastu ei pea.

Tõepoolest, tänapäeval on ilma elektrita väga raske hakkama saada ja peaaegu kõik kodumasinad sõltuvad sellest, alates veepumbast lõpetades sügavkülmikuga.

Hiiumaa elektriliine on aastatega kõvasti tormikindlamaks muudetud ja katkestusi tuleb üha harvem ette. Samas, seda pahasemad oleme ootamatu elektrikatkestuse korral.

Ühest küljest on see arusaadav, teisalt tuleb arvesse võtta ka seda, et meil saarel ei ole palgal väga palju elektrikuid ja ulatuslike katkestuste korral on nad kõik ööd-päevad tööl.

Kuigi võib tunduda nagu saaksime näidata näpuga suurfirmale nimega Elektrilevi, kes piisavalt ruttu riket korda ei tee, siis tegelikult on selle töö tegijaiks meie oma mehed.

Viimase tormi ajal toimus naljakas dialoog: “Mul ei ole kodus elektrit,” kurtsin tuttavale. “Mul ei ole kodus meest,” vastas tema. Oli juba päris hiline õhtutund ja tema mees on elektrik.

Viimastel aastatel on Hiiumaal elektriühenduste stabiilsuse heaks investeeritud miljoneid eurosid ja väga paljudes saare piirkondades on olukord tunduvalt paranenud. Ka tormiga. Ilmselt paraneb olukord veelgi, ehkki kõikjale ja kohe ei jõuta. Täna, muide avatakse Saaremaal Leisis uus alajaam, mis peaks veelgi parandama ka Hiiumaa elektrivarustuse töökindlust.

Ja kui mõni sügistorm peaks veel kord elektrikatkestusega hakkama saama, saatke rikke­telefonile teade, süüdake küünal ja mõelge korraks meie meestele, kes pimedas ja tugeva tuulega metsas riket otsivad ja oma tööd teevad, et meil tuba jälle valgeks saaks.

2. oktoober 2018