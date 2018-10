Meie klaveriõpetaja pälvis preemiastipendiumi

Eesti klaveriõpetajate ühingu noore klaveri­õpetaja preemia pälvis Käina huvikooli ja Kärdla muusikakooli klaveri­õpetaja Olesja Voronjuk.“Olesja on pikemat aega noorte klaveriõpetajate hulgas silma paistnud sellega, et kus iganes ta õpetajana tööle hakkab, seal tekkib lastel huvi ja tema ümber koondub selline tegevus, mida me väga meelsasti näeksime igal pool,” ütles žürii liige, klaveri­õpetajate ühingu tegevjuht Lembit Orgse.





Autor: Harda Roosna Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

