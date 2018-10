Mängides aarete saart avastama

Hiiumaa vald tähistab järgmisel neljapäeval oma esimest sünnipäeva. Selle raames toimub nädala jooksul mitmeid sündmusi, millest oodatakse osa võtma võimalikult palju vallakodanikke.

Kõik osavallad ootavad vallaelanikke aarete jahile – enda juurde külla avastama saare teada-tuntuid, aga võib-olla ka tundmatuid paiku.

Aarete Saare rada avatakse laupäeval kell 10 ja suletakse 26. oktoobril kell 17.

Üle Hiiumaa on rajale peidetud 20 kontrollpunkti, igasse osavalda neli. Need on kohad, mis on jätnud kustumatu mulje oma kauni loodusega või omavad ajaloolist tähendust osavaldade, aga ka kogu saare jaoks. Punktid valisid ja küsimused koostasid osavaldade inimesed.

Mängus osalemiseks on tarvis alla laadida või printida pildileht. Osalemisel tuleb kasuks ka kirjutus­vahend pildilehe täitmiseks, mõnus seltskond, liikumisvahend, peale­hakkamine ja teadmistejanu. Külastuspunktidega pildileht on alates tänasest leitav valla kodulehelt. Kui on soovi mängus osaleda, aga puudub printimis­võimalus, saab pildilehe endale küsida vallamajadest üle Hiiumaa.

Mängijal tuleb ette­antud punktid üles leida, kasutada punktis olevat kompostrit, lahendada selle juures olev küsimus ja kirjutada vastus välja­prinditud pildilehele. Teine variant on lugeda QR-kood, kirjutada üles küsimuse vastus ja QR-koodist saadud salasõna.

Täidetud ja komposteeritud pildileht tuleb toimetada hiljemalt 26. ok-

toobriks lähimasse vallamajja või vallamaja postkasti. Samuti võib täidetud pildilehest teha fotod ja saata meiliaadressil emmastevak@hiiumaa.ee QR-koode kasutades saab täita vastustelehe vormi mis asub lingil: goo.gl/cmdtk1.

Kõik, kes on läbinud vähemalt neli kontrollpunkti, osalevad loosimises. Auhinnad loositakse

28. oktoobril kell 11 algaval valla sünnipäeva­matkal, mis algab ja lõppeb RMK Leemeti metsaonni juures ja mida juhib Inna Lepik.

Valla sünnipäeval, 25. ok-

toobril on kõikides osavalla­majades alates kella 12st kaetud sünnipäevalaud. Osavallavanemad ootavad vallakodanikke kohvile ja vestlusringi, kus kõigil on võimalus küsida ja arutada huvipakkuvatel valla arengu teemadel.

KÄROLYN KIVISTIK

Sildid: aarete jaht, hiiumaa vald, sünnipäev