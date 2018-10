Maire Forsel koolitab ettevõtjaid

Homme, 13. oktoobril korraldab Hiiumaa käsitööselts ettevõtja Maire Forseli mentorkoolituse. Koolituse teemadeks on käsitööettevõtlus kui elatusallikas, oma hinna leidmine ja hinnakujundus, maksud ja kuidas nendega toime tulla ning autoriõigused loomeettevõtluses.Koolitus algab laupäeval kell 12 ja kestab neli tundi. Toimub see Hiiumaa gümnaasiumi auditooriumis. “Tulge kooli uude, mustrilisse ossa, mille ees on ausammas raamatule, uksest sisse ja otse on auditoorium,” juhatab teed käsitööseltsi juhatuse liige Nele Eller.Eller ütles, et vajalik on eelnev registreerimine ja kaasa võib võtta asjast huvitatud sõpru ja tuttavaid, aga ka nemad peaks eelnevalt enda tulekust teada andma. Osalemisest saab teatada meiliaadressil nele.eller@gmail.com või Nele Elleri telefonil 516 6553.Eesti ettevõtja ja sotsioloog Maire Forsel (55) on Saare­maal tegutsev väikeettevõtja, kellel ettevõtluskogemus ka Rootsist. Laiemalt tuntuks sai ta jaanuaris 2015, kui avaldas oma ettevõtte Leisi Lapikoja sotsiaalmeedia seinal loo ausa ettevõtluse hinnast. Postitus jõudis lühikese ajaga rohkem kui saja tuhande kasutajani ning selle avaldasid või seda refereerisid paljud ajakirjandusväljaanded: Äripäev, Maaleht, Õhtuleht, Meie Maa, Eesti Päevaleht Rootsis jt. Kirjutisele järgnes mitu järellugu ja debatt Eesti tookordse rahandusministri Maris Lauriga Kuku raadios. Sestpeale on Forselist saanud omamoodi mikroettevõtjate eestkõneleja, kes propageerib maaelu ja innustab inimesi looma oma ettevõtteid ning mitte ootama, et riik neile heaolu kandikul kätte tooks.Forseli mikroettevõte Leisi Lapikoda toodab peamiselt aplikatsioonitehnikas, lugudega käsitööpatju. HIIU LEHT