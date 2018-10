Kutser peale pausi pjedestaalil

Hiiumaa rattanädala­vahetusel näitasid taset omavahel mõõtu võtnud profiratturid Aksel Nõmmela ja Martin Laas, peale võistluspausi võitles rattamaratonil välja pronksi Karmo Kutser.Aksel Nõmmela (23) oli esimene mõlema päeva arvestuses, nii 15kilomeetrisel Emmaste öösõidul kui 54kilomeetrisel MTB Kõpu rattamaratonil. Naiste arvestuses oli mõlemal distantsil võidukas Merili Metsalu, kes öösõidul oli üldarvestuses viies, rattamaratonil kaheksas.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

